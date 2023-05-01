الكرم 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023م واسواصل ركن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ضمن جناح المملكة، المشارك في الدورة الـ37 من معرض تونس الدولي للكتاب، تقديمه أكثر من 3 آلاف نسخة من أصل 10 آلاف نسخة من المصاحف هدية لزوار الجناح، منذ افتتاح المعرض يوم 28 أبريل.ويضم ركن الوزارة فضاءً خاصاً بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، يحتوي على مجموعة كبيرة ومتنوعة من إصدارات المصاحف وترجمة معاني كلمات القرآن الكريم بأكثر من 76 لغة عالمية، كما يشتمل ركن المجمع على مراحل طباعة القرآن الكريم، لاطلاع الزائرين على الرسالة السامية للمملكة في عنايتها بالقرآن الكريم وخدمته من خلال طباعته وتوزيعه ليصل لجميع المسلمين في العالم.كما يستعرض الركن تطبيقات حديثة، وشاشات عرض للتعليم الافتراضي للحج والعمرة، وتطبيق الاستشهاد الصحيح، وأيضاً معرض مكة المكرمة للمخطوطات.وأشاد زوار الجناح بالدور الذي تقدمه المملكة بقيادتها الرشيدة - حفظها الله - في خدمة المسلمين بالعالم، والعناية بكتاب الله عبر أكبر مطبعة للمصحف الشريف، في مجمع الملك فهد، هدية المملكة للعالم.// انتهى //15:21ت م0104