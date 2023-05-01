عمّان 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023م واسالتقى نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية العميد الركن عبدالله الشديفات اليوم، قائد القوات البرية المركزية الأمريكية الفريق باتريك فرانك، الذي يزور الأردن حالياً .وبحث الجانبان خلال اللقاء، أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات العسكرية العملياتية والتدريبية واللوجستية، بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين .// انتهى //15:40ت م0105