حائل 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واسحقّقت جامعة حائل اعتماد 8 برامج أكاديمية من هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلةً بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد"، حيث شملت البرامج بكالوريوس التمريض، والرياضيات، والعلاج الطبيعي، وطب وجراحة الأسنان، وكذلك هندسة البرمجيات ، والمحاسبة ، والإدارة ، والخدمة الاجتماعية.ونوّه رئيس الجامعة الدكتور راشد الشريف، بما يحظى به التعليم بالمملكة من دعم مستمر من قِبل القيادة الحكيمة، التي سخرت كافة الإمكانات من أجل النهوض بالتعليم، وتحقيق الريادة والتفوق والمنافسة العالمية، مؤكداً أن حصول ثمانية برامج أكاديمية على الاعتماد البرامجي جاء تتويجًا للجهود التي تقوم بها الجامعة، من خلال أهدافها الاستراتيجية، وسعيها في الارتقاء بجودة وكفاءة العملية التعليمية، وتحسين مخرجاتها، بما يسهم في تحقيق أهداف ‫رؤية السعودية ٢٠٣٠.// انتهى //16:05ت م0110