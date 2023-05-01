عام / الهلال الأحمر بمكة المكرمة ينقذ معتمرًا هنديًا توقف قلبه أثناء السعي بالمسجد الحرام
الاثنين 1444/10/11 هـ الموافق 2023/05/01 م واس
مكة المكرمة 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واس
نجحت الفرق الإسعافية التابعة لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة -بتوفيق الله- في إعادة النبض لمعتمر من الجنسية الهندية في المسجد الحرام .
وقال مدير الفرع الدكتور مصطفى بن جميل بلجون " إن غرفة الترحيل الطبي والقيادة والتحكم في الهيئة تلقت بلاغاً عند الساعة التاسعة واربع وأربعين دقيقة من صباح الأمس ، يفيد بوجود حالة تعاني من إغماء وتوقف للقلب والتنفس في مسار العربات في المسعي بالحرم المكي الشريف " .
وأبان أنه عند وصول الفريق الطبي، تبين وجود رجل في العقد السادس من العمر مستلقي على الأرض فاقد للوعي والتنفس .
وأشار إلى أنه على الفور تدخلت الفرقة الإسعافية وفق البروتوكول المتبع لمثل هذه الحالات، وبدأت في عملية الإنعاش القلبي عن طريق جهاز الصدمات إلى أن عاد النبض .
وتم نقل المريض إلى مستشفى أجياد العام، ووضعه تحت الرعاية الصحية بالعناية المركزة .
// انتهى //
16:10ت م
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