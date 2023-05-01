الباحة 11 شوال 1444هـ الموافق 01 مايو 2023م واسسجلت عدد من سدود منطقة الباحة مستويات قياسية من الطاقة التخزينية لمياه الأمطار، حيث بلغ مجموع الوارد من السيول لتلك السدود في مختلف محافظات المنطقة خلال الفترة من 25 رمضان إلى الخامس من شهر شوال الجاري 2.021.957 متراً مكعباً، فيما بلغ مجموع المنصرف من البوابات 1.602.123 متراً مكعباً.وتضم منطقة الباحة 49 سداً في مختلف المحافظات في قطاع السراة وتهامة ، شهد منها 13 سداً ارتفاع منسوب المياه فيها إلى سعتها التخزينية مما أدى إلى فيضانها ، ففي مدينة الباحة يوجد سد الملد الذي تبلغ سعته التخزينية 100.000 متر مكعب ، وفي محافظة العقيق ، سد ثراد بسعة 14.136.000 متر مكعب ، وسد جرب بسعة 344.100 متر مكعب ، وفي محافظة بلجرشي يوجد سد الجانبين بسعة 17.000.000 متر مكعب ، وسد الحبيس بسعة 10.000 متر مكعب.وفي محافظة المندق يوجد خمس سدود تتضمن سد مدهاس بسعة 1.500.000 متر مكعب ، وسد ظرك بسعة 111.400 متر مكعب، وسد الخرار بسعة 150.000 متر مكعب ، وسد المظلمات بسعة 400.000 متر مكعب ، وسد الصدر بسعة 500.000 متر مكعب ، وفي محافظة بني حسن يوجد سد الضحيان بسعة 320.000 متر مكعب ، إلى جانب سد سبيحة بمحافظة القرى بسعة 300.000 متر مكعب وسد معشوقة بسعة 905.700 متر مكعب .وقام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة بفتح سدود مدهاس والخرار والمظلمات والضحيان والملد ، كما سيتم خلال الأيام القادمة فتح سد الجنابين ببلجرشي وسد ثراد بالعقيق خلال هذه الأيام استعداداً للحالة المطرية المتوقعة التي ستشهدها المنطقة .وتكمن أهمية وجود هذه السدود في حجز مياه الأمطار مؤقتاً ومن ثم يتم ترشيدها لأغراض الزراعة التي تعتمد على الأمطار الموسمية.// انتهى //16:13ت م0112