الجزائر 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واسوصل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ إلى جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، وذلك في مستهل الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه إلى الجزائر على رأس وفدٍ من المجلس ، تلبيةً للدعوة الرسمية من رئيس مجلس الأمة الجزائري.وكان في استقبال معاليه لدى وصوله مطار الجزائر الدولي رئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور عبد الله بن ناصر البصيري، وعددٌ من كبار المسؤولين في مجلس الأمة الجزائري.وأكد معاليه في تصريح صحفي عقب وصوله إلى الجزائر أن هذه الزيارة تؤكد متانة العلاقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، والعلاقات الأخوية بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بنعبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء، مع فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتي في السياق الطبيعي للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، متطلعًا إلى تعزيز العلاقات والدفع بها إلى آفاق أرحب وتعاونٍ مُثمر لاسيما العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس الأمة الجزائري، وزيادة التنسيق الثنائي في كافة المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.ويضم الوفد الرسمي المرافق لمعالي رئيس مجلس الشورى عدداً من أعضاء المجلس وهم معالي الأستاذ عقلاء بن علي العقلاء، والدكتور حسن بن حجاب الحازمي، والدكتور فيصل بن علي طميحي، والأستاذ محمد بن سعد الفراج، وعدداً من المسؤولين في مجلس الشورى.// انتهى //16:16ت م0113