مكة المكرمة في11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واسحصل (12) برنامجاً أكاديمياً من جامعة أم القرى على الاعتماد الأكاديمي من هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وذلك خلال شهر أبريل من عام 2023م.وأوضح عميد التطوير والجودة في جامعة أم القرى الدكتور محمد الزهراني أن الجامعة حصلت على الاعتماد الأكاديمي البرامجي الكامل لثلاثة برامج هي بكالوريوس التمريض، بكالوريوس تصميم الأزياء والنسيج، ودبلوم التأهيل اللغوي، كما حصلت تسعة برامج على الاعتماد المشروط وهي: بكالوريوس العلاج الطبيعي، بكالوريوس التغذية الإكلينيكية، بكالوريوس طب وجراحة الأسنان، بكالوريوس إدارة وتقنية المعلومات الصحية، بكالوريوس الإعلام، بكالوريوس دكتور صيدلي، بكالوريوس هندسة الإلكترونيات والاتصالات بالليث، بكالوريوس الهندسة الصناعية بالقنفذة، وبكالوريوس هندسة التشييد بالقنفذة.//انتهى//16:17ت م0116