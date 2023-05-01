الرياض 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، في الرياض، اليوم، معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي.وفي بداية الاستقبال هنّأ سموه، معالي الأمين العام بمناسبة توليه منصبه الجديد، متمنيًا له التوفيق والسداد.وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية واستعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن الخليجي.// انتهى //16:32ت م0119