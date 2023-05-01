القاهرة 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واستراجعت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات، اليوم وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 20 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 119ر1 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 7ر2 مليار جنيه.وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 02ر2 ٪؜ ليبلغ مستوى 83ر17310 نقاط، وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 82ر1 ٪؜ ليبلغ مستوى 53ر 2995 نقطة، وهبط مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا بنحو 97ر1 ٪؜ليبلغ مستوى 75ر4540 نقطة.// انتهى //16:37ت م0121