بغداد 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واسالتقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مساعدة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، لشؤون الشرق الأوسط باربارا ليف والوفد المرافق لها .وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي أن اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وعدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المشترك، إضافة لتعزيز التعاون بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، ضمن اتفاقية الإطار الإستراتيجي، خصوصاً في مجالات الصناعة والتجارة والتعليم.// انتهى //16:54ت م0123