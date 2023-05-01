الظهران 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واسينطلق مهرجان أفلام السعودية في نسخته التاسعة، الذي تنظمه جمعية السينما بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي" إثراء "، بدعم وزارة الثقافة ممثلة في هيئة الأفلام، مساء الخميس المقبل لمدة ثمانية أيام، في مركز " إثراء " بالظهران .وأوضح مركز " إثراء " أن المهرجان لهذا العام سيقام تحت محور " الكوميديا "، حيث يستعرض المهرجان 78 فيلماً، ضمن 48 مجموعة عرض و 4 مجموعات مخصصة للأطفال، إضافة إلى إتاحة مشاهدة ثمانية أفلام عبر أجهزة الواقع الافتراضي، مبيناً أن المهرجان يصاحبه إقامة ندوات ثقافية وورش عمل تدريبية، وتوقيع إصدارات عدد من الكتب من قبل مؤلفيها، وإعلان أسماء الفائزين بجوائز الدورة التاسعة للمهرجان .وأبان أن مهرجان أفلام السعودية يأتي استكمالًا لدور مركز " إثراء " في تعزيز صناعة السينما السعودية ودعم مجالاتها، والحرص على تطوير المواهب الوطنية بما يتلاءم مع جهود المملكة وتوجهاتها في إيجاد مكانة مرموقة للسينما في مجالات التمثيل والإخراج وكتابة السيناريو وما يتعلق في صناعة الأفلام .// انتهى //17:47ت م0125