إسلام آباد 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واسقضت قوات الأمن الباكستاني اليوم على عنصر إرهابي خطير خلال عملية أمنية نفذتها في مدينة ديرة إسماعيل خان.وأوضحت مصادر أمنية أن قوات الأمن نفذت عملية بناء على معلومات استخباراتية، وقضت على قائد ميداني في "حركة طالبان باكستان" المحظورة، فيما أصيب اثنان من مرافقيه بجروح خلال تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن.وأضافت أن الإرهابي كان مطلوباً لدى أجهزة الأمن منذ فترة لتورطه في تنفيذ هجمات إرهابية على قوات الأمن وجماعات دينية وفرق التطعيم ضد شلل الأطفال.// انتهى //18:44ت م0127