القدس المحتلة 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واسأصيب شاب فلسطيني مساء اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم العروب بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب، واندلعت على إثر ذلك مواجهات مع الفلسطينيين، مما أسفر عن إصابة فلسطيني بجروح.وفي ذات السياق، وثق تقرير حقوقي هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي 49 منشأة في التجمعات الفلسطينية التي تقع في مناطق الأرياف بالضفة الغربية، منذ بداية العام، في ظل مخططات الاحتلال الاستيطانية، الهادفة لتفريغ تلك المناطق من الوجود الفلسطيني.// انتهى //19:23ت م0138