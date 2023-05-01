الكويت 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واسوافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة ورفعه لسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد الكويتي.وأشار المرسوم الذي صدر خلال اجتماع المجلس الأسبوعي الذي عُقد برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، أن حل المجلس يأتي "احتكامًا إلى الدستور ونزولًا واحترامًا للإرادة الشعبية وصونًا للمصالح العليا للبلاد وحفاظًا على استقرارها في خضم المتغيرات الاقتصادية الدولية والإقليمية".// انتهى //19:36ت م0141