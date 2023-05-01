إدلب 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإغاثية لمتضرري الزلزال في محافظة إدلب بالجمهورية العربية السورية.وجرى أمس توزيع 32 طناً و100 كيلو غرام من السلال الغذائية و 750 حقيبة نظافة في منطقة أريحا بمحافظة إدلب، استفاد منها 750 أسرة من متضرري الزلزال.ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب السوري الشقيق.// انتهى //20:07ت م0144