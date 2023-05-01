جدة 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واساستمراراً للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة -أيدها الله- في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة، وصل مساء اليوم عبر سفينة جلالة الملك "أبها" إلى مدينة جدة 41 مواطناً سعودياً، و 171 شخصاً من الجنسيات التالية: ( أفغانستان، والفلبين، وجزر القمر، وسيريلانكا، وأوكرانيا، ومدغشقر، والمملكة المتحدة، وسوريا، والولايات المتحدة الأمريكية).وحرصت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية لرعايا الدول الشقيقة والصديقة تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى أوطانهم، وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 5409 أشخاص (225 مواطناً سعودياً، ونحو 5184 شخصاً ينتمون لـ 102 جنسية).// انتهى //20:07ت م0145