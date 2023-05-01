جدة 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واستستضيف محافظة جدة، خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 2023، سباق القوارب التمهيدي الثاني لكأس أمريكا السابع والثلاثين AC37 ، في مياه البحر الأحمر، التي ستكون المكان الأول خارج إسبانيا الذي أختير لاستضافة سباق القوارب لكأس أمريكا.وسيقام السباق في تصميم AC40 الواحد قبالة قرية السباق ونادي جدة لليخوت المجاورة لحلبة فورمولا 1 على كورنيش جدة بالشراكة مع وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للملاحة الشراعية، الطامحين إلى تنمية رياضة الملاحة الشراعية في المملكة عبر استضافة وتنظيم العديد من الأحداث الرياضية بما يحقق مستهدفات "رؤية المملكة 2030" ذات العلاقة.وأكد الرئيس التنفيذي لـ AC37 جرانت دالتون، أن المملكة تصنع الفرص لتنمية وتطوير الملاحة البحرية، وإيجاد روابط جديدة مع مشاريع تتمتع بالاستدامة في البحر الأحمر، مشيراً إلى أن كأس أمريكا وسباق AC40 يتضمن أفضل ملاحة في العالم، وذلك أحد المحفزات المثالية نحو الإبحار وتوسيع نطاق الوصول إلى البحر الأحمر الذي كان دائمًا جزءًا مهمًا من تاريخ المملكة.من جانبه أكد رئيس الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية حسان قباني، أن سباق القوارب التمهيدي لكأس أمريكا سيساعد على تسريع عجلة نمو الإبحار في المملكة، مبيناً أن اتحاد اللعبة سيستفيد من الاستضافة لبدء عدد من المبادرات الجديدة بما في ذلك برنامج Discover Sailing لتشجيع الناس على الرياضات المائية، ومسار أدائي للبحارة الموهوبين للتدريب على المنافسة على أعلى المستويات.// انتهى //20:07ت م0146