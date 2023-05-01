الحديدة 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.وجرى خلال الفترة من 12 حتى 18 أبريل 2023م، ضخ 437.500 لتر من المياه للاستخدام المنزلي، وضخ 437.500 لتر من المياه الصحية للخزانات، وتنفيذ 33 نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء 48 عملية لتجفيف مياه الصرف الصحي، استفاد من تلك الخدمات 9.800 فرد.// انتهى //20:08ت م0148