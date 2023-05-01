جدة 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واسوافق مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، على طلب 19 مدرباً وطنياً؛ لتأسيس رابطة المدربين لكرة القدم، واعداً بدعمه للرابطة على أن يتم استكمال الإجراءات الرسمية من الجهات ذات العلاقة.يذكر أن الأمانة العامة لاتحاد اللعبة قد تلقت الطلب المُقدم من المدربين الوطنيين الحاصلين على الشهادات التدريبية بمختلف درجاتها ومسمياتها، وتضمن الطلب أهمية دعم الاتحاد السعودي لتأسيس الرابطة، وفقاً للأنظمة المتبعة في الجهات المعنية، ومنح الرابطة استقلالية تامة يحكمها نظام أساسي وجمعية عمومية وعضوية تتشكل من المدربين الوطنيين؛ وتهدف إلى فتح قنوات وبرامج لتطوير المدرب الوطني، إلى جانب الإسهام في حفظ حقوقه.// انتهى //20:08ت م0149