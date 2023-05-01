حجة 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واسقدَّمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 274 مستفيدًا خلال الفترة من 12 حتى 18 أبريل 2023م.وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 75 مستفيدًا، وعيادة الطوارئ 24 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 166 فردًا، وعيادة الصحة الإنجابية 9 حالات، وراجع عيادة التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان. وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 96 مريضًا، ونُفذ نشاطان للتخلص من النفايات، وصُرفت الأدوية لـ 265 فردا.// انتهى //20:09ت م0150