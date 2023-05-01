تبوك 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واساطمأنَّ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، على صحة صالح بن تركي الرداحي، عضو مجلس منطقة تبوك سابقًا ،الذي يرقد بأحد المستشفيات بمحافظة جدة ، سائلًا الله العلي القدير أن يمنَّ عليه بالشفاء العاجل.من جانبه،أعرب فهد بن صالح الرداحي، باسمه ونيابة عن أسرته،عن عظيم شكرهم وامتنانهم لسموِّ أميرِ منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة واهتمامه بوالدهم . داعيًا اللهَ أن يجزيَ سموَّه خيرَ الجزاء، وأن يجعلَ هذا العملَ في موازين حسناته.// انتهى //20:49ت م0157