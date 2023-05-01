القطيف 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واسقبضت شرطة محافظة القطيف اليوم،على شخصين؛ لترويجهما مادة الحشيش المخدر، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.// انتهى //20:54ت م0159