الرياض 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واسقبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على (11) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية؛ لمحاولتهم تهريب نبات القات المخدر بمحافظة سراة عبيدة، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) أو عبر البريد الإلكتروني gdnc.gov.sa@995، أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.// انتهى //21:00ت م0161