الطائف 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واسالتقى صاحبُ السموِّ الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف اليوم في ديوان المحافظة، الرئيسَ التنفيذي لجمعية الطائف للتنمية الأسرية تركي الحميدي، وعددًا من أعضاء الجمعية.واستعرض الحميدي الخدمات المقدمة للمقبلين على الزواج والجهود الكبيرة التي تسهم في التوافق بين الزوجين وتهيئتهم نفسيًّا لبدء حياة زوجية سعيدة.وثمَّن سموُّ محافظِ الطائف جهودَ العاملين في الجمعية، مقترحًا سموُّه أن تكون هناك آلية لدعم الجمعية بطرق مؤسساتية منظمة لخدمة المستفيدين ولراحة الداعمين للجمعية.مبديًا سموُّه استعداده لتذليل العقبات التي تواجه الجمعية وغيرها من القطاعات لخدمة الطائف وسكانها وزوارها.يذكر أن صاحبَ السموِّ الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف، اقترحَ قبل عام من الآن تعديلَ مسمى جمعية الزواج إلى جمعية الطائف للتنمية الأسرية، حيث جاءت الموافقة على تعديل المسمى وسط تقدير العاملين والمستفيدين لسموِّه الكريم على الدعم والمتابعة.// انتهى //21:04ت م0163