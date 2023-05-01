رفحاء 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واسأعلنت إدارة الحماية التابعة لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية - اليوم- ضبطَ 273 حالة من مخالفي الأنظمة داخل نطاق المحمية، وإحالتهم لجهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهم وتطبيق العقوبات النظامية.وأوضحت الإدارة أن المخالفات التي تم ضبطها تمثَّلت في الرعي الجائر، وإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها، وقطع السياج، والاحتطاب، والدخول للأماكن الممنوعة والتخييم دون الحصول على تصريح بذلك،مبينةً أن قيمة المخالفات تراوحت ما بين 500 ريال و 25 ألف ريال.وأفادت الهيئة أن ذلك يأتي في إطار جهود الهيئة في حماية الغطاء النباتي والكائنات الفطرية والممتلكات العامة؛ مما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية في نطاق المحمية، داعيةً الجميع إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات.// انتهى //21:06ت م0164