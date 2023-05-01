الرياض 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واسبالنيابة عن معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، رأس مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية الأستاذ عبدالمحسن بن سعد الخلف وفدَ المملكة المُشارك في الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المشتركة، واجتماع مجلس وزراء المالية العرب، اللذين عقدا بمشاركةأصحاب المعالي وزراء المالية والاقتصاد العرب، ورؤساء مجالس إدارة الهيئات المالية العربية، ومحافظي المصارف المركزية العربية، ومديري مؤسسات التمويل العربية، وممثلين عن صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إضافة إلى خبراء ومختصين من وزارات المالية في الدول العربية في المجالين المالي والاقتصادي.وركَّزت الاجتماعات على الدور الذي تقوم به الهيئات المالية العربية في تقديم الدعم المالي والفني للمشاريع التنموية الكبرى في الدول العربية، وإسهاماتها في دعم العمل العربي المشترك، كما ناقشت عددًا من الموضوعات المتعلقة بتذليل التحديات التي تواجه الدول العربية، وكذلك استعراض عدد من المبادرات المبتكرة والمشاريع المقترحة ضمن أوراق العمل المقدمة من الهيئات،بالإضافة إلى استعراض أدائها المالي والتشغيل، ودراسة إقرار برامج العمليات التمويلية والاستثمارية للعام 2023م.وخلال كلمته في اجتماعات الهيئات، أشار مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية إلى أنّ المملكة تُقدّر الدور الرائد للهيئات المالية العربية في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، منوهًا بمبادرات الهيئات في مجال تأهيل قدرات الشباب، وتطوير رأس المال البشري، إلى جانب دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص العمل.وأوضح أن المملكة ستظل داعمةً للعمل العربي المشترك، مشددًا على أهمية تنويع الاستثمار للهيئات، وذلك من خلال الاستثمار في العمليات الأساسية لها، مع عدم التركيز فقط على الاستثمار في الأسواق العالمية.من جهة أخرى، شارك مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية في اجتماع مجلس وزراء المالية العرب الذي عقد على هامش الاجتماعات السنوية وجرت خلاله مناقشة القضايا المالية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الآراء حولها، كما تم بحث آخر التطورات على الصعيدين المالي والاقتصادي، وتنسيق مواقف الدول العربية في المنظمات المالية الدولية وفي مقدمتها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.وخلال مجلس وزراء المالية العرب قدَّم الخلف كلمة حول دور السياسات المالية في تعزيز الأمن الغذائي ومواجهة تحديات التغير المناخي، كما استعرض التجارب والخبرات في مجال الإصلاحات الاقتصادية والسياسات المالية.// انتهى //21:21ت م0165