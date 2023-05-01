القطيف 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واساقترب الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي من الحفاظ على لقب كأس النخبة لكرة الطائرة، بعد تفوقه على الابتسام في قمة الجولة الثانية بثلاثة أشواط نظيفة، خلال المواجهة التي جمعتهما على صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف، ليرتفع رصيد الأهلي النقطي إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب العام، متفوقا على الابتسام والهلال اللذين يحتلان المركزين الثاني والثالث برصيد 3 نقاط.من جهته، عاد الهلال لدائرة المنافسة عقب تفوقه على الفيصلي بثلاثة أشواط نظيفة، في مواجهة زادت من الترقب والإثارة حتى آخر الجولات، التي قد تشهد العديد من الحسابات في حال تفوق الهلال على الأهلي في قمة مواجهات كرة الطائرة السعودية.// انتهى //22:48ت م0177