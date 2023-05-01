الرياض 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واسسيكون جماهير ومحبو الألعاب والرياضات الإلكترونية، وتحديداً جمهور اللعبة الشهيرة Rocket League على موعد مع الحماس والإثارة في ثالث منافسات النخبة ضمن الحدث الخيري الأكبر للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم "لاعبون بلا حدود"، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، ويبلغ إجمالي جوائز نسخته الرابعة 10 ملايين دولار، يعود ريعها بالكامل لدعم الجهات والمؤسسات الخيرية العالمية.اتحاد اللعبة السعودي خصص مبلغ مليوني دولار كجوائز خيرية لمنافسات Rocket League، وستتواجه الفرق المشاركة للحصول على اللقب وأكبر حصة من مجموع الجوائز الخيرية التي سيتم منحها لمجموعة من الجهات والمؤسسات والمنظمات الخيرية العالمية والتي تضم كل من: Direct Relief وIMC وUNICEF ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP).وستنطلق اليوم منافسات Rocket League المرتقبة من خلال بطولة مخصصة لمنطقة أمريكا الشمالية، وتستمر لمدة يومين بمشاركة 8 فرق وهي: "G2 Esports" و "Complexity" و "Version1" و "Spacestation" (تمت دعوتها للمشاركة)، و"Boulevard" و "Team Axle" و "Optic" و "KOI" (تأهلت للمشاركة من خلال مرحلة التصفيات).وتليها مباشرة بطولة مخصصة لمنطقة أوروبا في الفترة من 3 حتى 4 مايو، ويشارك بها 8 فرق أخرى هي: "Oxygen Esports" و "G1" و "German Amigos" و "Team Vitality" (تمت دعوتها للمشاركة)، و "Monkeys" و "Team BDS" و "SUHHH" و "FUFAXDOP" (تأهلت للمشاركة من خلال مرحلة التصفيات).وحول منافسات النخبة في لعبة Rocket League ضمن "لاعبون بلا حدود"، أكد مدير الرياضات الإلكترونية في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية فيصل بن حمران استكمال جميع التحضيرات اللازمة لانطلاق المنافسات، مشيراً إلى قائمة الفرق المشاركة في هذا الحدث التي طالما شاركت في أكبر البطولات على المستوى الدولي، منوّها بالأجواء الحماسية التي تنتظر عشاق اللعبة الشهيرة والمحبوبة من قبل الملايين حول العالم، استناداً لحرص الفرق على حجز مقعدها في نهائيات "موسم الجيمرز: أرض الأبطال".تجدر الإشارة إلى أن منافسات Rocket League ضمن (لاعبون بلا حدود) ستكون بمثابة الفرصة لثمانية فرق (4 من كل منطقة) للتأهل للنهائيات التي ستقام خلال "موسم الجيمرز: أرض الأبطال"، أكبر حدث للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم، والذي يعود هذا الصيف في بوليفارد رياض سيتي في السادس من يوليو ويمتد على فترة شهرين بمجموع جوائز تصل إلى 45 مليون دولار.// انتهى //22:50ت م0181