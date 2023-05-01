جدة 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واسأطلقت جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة، اليوم فعاليات معرض المهنة والأعمال في نسخته الخامسة عشرة، تحت شعار “تمكين قادة المستقبل"، بمشاركة أكثر من 30 شركة من القطاعين العام والخاص، وذلك بحضور رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور عبد الله بن صادق دحلان، ورؤساء الأقسام ومديري وممثلي الجهات المشاركة.ويشهد المعرض على مدار 3 أيام تنفيذ مجموعة من الورش والبرامج التدريبية التي تنفذ بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، فرصا تدريبية لشباب وفتيات الوطن، إضافة إلى توفير فرصة مباشرة للقاء الباحثين عن العمل مع مقدميها، في مجموعة من التخصصات المتنوعة والمتطورة التي تعمل على تغطية احتياجات سوق العمل، خاصة في مجال التقنية والتكنولوجيا والأعمال.// انتهى//22:52ت م0182