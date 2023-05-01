الرياض 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واسأعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" المشرفة على أعمال المنصة الوطنية للعمل الخيري " إحسان" عن وصول حجم التبرعات التي تلقتها المنصة إلى أكثر من 4 مليارات ريال، وذلك على مدى عامين من تأسيسها، استفاد منها 4.873.677 مستفيدًا ومستفيدة، ومكنت أفراد المجتمع من التبرع بكل يسر وسهولة عبر قنوات رسمية موثوقة ضمنت ولله الحمد وصولها إلى مستحقيها في شتى مجالات الخير والإحسان.وبهذه المناسبة، رفع معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، رئيس اللجنة الإشرافية للمنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على الدعم الكبير الذي تحظى به المنصة من قبلهما – أيدهما الله - والذي كان آخره تبرعهما السخيين في الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الثالثة في شهر رمضان المنصرم الذي بلغ 70 مليون ريال.وقدّم معاليه خالص شكره للذين تفاعلوا مع العمل الخيري وتبرعوا بأموالهم لمد يد العون لمن يحتاجها عبر المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان" التي تطبق أعلى معايير الحوكمة في عملها وذلك في إطار توجيهات سمو ولي العهد الذي يؤكد – رعاه الله - على استثمار التقنيات المتقدمة في تعزيز منظومة العمل الخيري عبر منصة إحسان التي تُشرف عليها 12 جهة حكومية كلجنة إشرافية، كما تحظى بلجنة شرعية تتأكد من امتثال أعمال المنصة إلى أحكام الشريعة الإسلامية.وتهدف المنصة عبر حملاتها الخيرية والتوعوية إلى تعزيز ثقافة التبرع والتكاتف المجتمعي بما يتواكب مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 ودعم المشاريع المجتمعية والحالات الإنسانية، وتمكين المجتمع من التبرع من خلال قنوات رسمية موثوقة، حيث تُعد منصة إحسان الوجهة الأولى للتبرعات الموثوقة؛ بوصفها منصة وطنية تضمن للمتبرع الشفافية وتتمتع بالجاهزية الدائمة على مدار الساعة لتحفيز المحسنين على مد يد الخير والعطاء لمستحقيها.وتواصل المنصة عملها الخيري المعتاد المتمثل في استقبال تبرعات الأفراد والشركات والمصارف والمانحين والموسرين من خلال تطبيق وموقع المنصة https://ehsan.sa/ إلى جانب مركز اتصال المُحسنين عبر الرقم 8001247000 والحسابات البنكية المخصصة.// انتهى //22:59ت م0183