الرياض 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واستنطلق منافسات الجولة 25 من دوري روشن السعودي للمحترفين 2202 - 2023، غدا الثلاثاء، بإقامة 4 لقاءات، على أن تستكمل باقي المباريات بعد غدٍ الأربعاء.ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري برصيد 59 نقطة، ويلاحقه النصر في المركز الثاني برصيد 56 نقطة، يليه ثالثاً الشباب بـ 50 نقطة، فالهلال رابعاً بـ 49 نقطة.مواجهات يوم الثلاثاء، ستنطلق في السابعة مساء، بين فريقي أبها وضيفه العدالة في ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بأبها، فيما يحل الباطن في ثاني المواجهات ضيفا على الرائد في ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية ببريدة.، في حين ستشهد الساعة التاسعة والنصف مساء، مباراة الخليج والاتفاق في ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ويحل الفيحاء في مباراة أخرى ضيفا على الطائي في ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بمدينة حائل.وستستكمل مباريات الجولة الأربعاء، في السابعة مساءً، عندما يحل الاتحاد ضيفًا ثقيلًا على التعاون في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، بينما في التاسعة والنصف مساء، سيواجه الشباب نظيره الفتح في ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ويستضيف الوحدة في ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع بمكة المكرمة القادم من خميس مشيط فريق ضمك.يذكر أن النصر والهلال سبق أن التقيا في مباراة مقدمة لحساب هذه الجولة، لعبت في 18 أبريل الماضي، وانتهت بهدفين نظيفين للهلال على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، بسبب خوض الهلال مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا ضد أوراوا ريد الياباني، التي لعبت على ذات الملعب أمس الأول، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين.// انتهى //23:00ت م0184