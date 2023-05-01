سياسي / خادم الحرمين الشريفين يهنئ السيد سانتياغو بينيا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية الباراغوي
الاثنين 1444/10/11 هـ الموافق 2023/05/01 م واس
جدة 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيد سانتياغو بينيا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية الباراغوي .
وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية الباراغوي الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
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23:19ت م
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