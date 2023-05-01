الرياض 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واسانطلق اليوم في محافظة جدة معسكر المنتخب السعودي الأول للسيدات، استعدادًا لمواجهتين وديتين دوليتين أمام منتخب فلسطين للسيدات يومي 7 و11 مايو الجاري.وأجرت لاعبات المنتخب الوطني أولى تدريباتهن، اليوم على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، تحت إشراف المديرة الفنية للأخضر الفنلندية روزا لابي سيبالا.وضمت قائمة اللاعبات المشاركات في المعسكر 25 لاعبة، هن: سارة خالد، منى عبدالرحمن، ليلى علي، بيان صدقة، لين محمد، تالة الغامدي، لانة عبدالرزاق، رغد مخيزن، دلال عبداللطيف، مريم التميمي، موضي عبدالمحسن، ليان جوهري، سارة حمد، صبا توفيق، مجد العتيبي، شروق الهوساوي، نورة البراهيم، البندري مبارك، البندري هوساوي، جوري طارق، فاطمة منصور، عذى الفهد، حورية الشمراني، داليا أبو لبن، مباركة محمد.يذكر أن هذا المعسكر يأتي ضمن خطة تطوير المنتخب السعودي الأول للسيدات، لإعداده للاستحقاقات الرسمية القادمة، لاسيما بعد دخوله التصنيف الدولي للاتحاد الدولي لكرة القدم.// انتهى //23:30ت م0190