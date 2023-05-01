الرياض 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واسأكد معالي المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الأستاذ فيصل بن معمر حرص المكتبة وعنايتها بالبُنى الثقافية والمعرفية للتراث والهوية الوطنية والعربية والإسلامية، والحفاظ عليها، لا سيما تلك التي تتعلّق ببعض مظاهر الحياة التي ترتبط بالماضي ومساراتها التي تشكِّل جانبًا معرفيًا مضيئًا من هذا الاهتمام، ومنه التراث الحيوي الذي يشكله الجمل في الجزيرة العربية؛ استلهامًا لدور المملكة منذ توحيدها وصولاً لهذا العهد الزاهر ، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - حيث توفير الرعاية الكاملة لهذا التراث الحي .جاء ذلك بمناسبة استضافة المكتبة غداً الثلاثاء ، حفل تدشين وإطلاق حفل كتاب (الجمل عبر العصور) والمعرض المصاحب له، وذلك في فرعها بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي .وأشار معاليه إلى الشراكة الفاعلة للمكتبة مع نادي الإبل، في تنمية ثقافة الإبل، والسعي لتحقيق التكامل للأنشطة العلمية والثقافية، جنبًا إلى جنب مع تبادل الخبرات في مجال البحوث والدراسات عن الإبل والاستفادة من مخزون المكتبة الثقافي والعلمي لدعم برامج النادي وتنسيق التعاون بين النادي والمكتبة لتأسيس (مركز معلومات الإبل)، متضمّناً مكتبة مختصة، تعنى بجميع المصادر، وحصر جميع الإنتاج الفكري الخاص بالإبل، وتوظيف علاقات وخبرات الطرفين لخدمة أهدافهما المشتركة.ولفت بن معمر النظر إلى أن هذا العمل الموسوعي نتاج تعاون علمي وثقافي مشترك بين مكتبة الملك عبدالعزيز العامة وليان الثقافية؛ إبرازًا للموروث وللتعريف بالثقافة الأصيلة فيما يتعلق بالإبل وتسليط الأضواء على الخلفية التاريخية التي يحتلها الجمل في تاريخ العرب وتراثه، منذ آلاف السنين.// انتهى //23:45ت م0192