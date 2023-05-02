الرياض 11 شوال 1444 هـ الموافق 01 مايو 2023 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين وولي العهد يهنئان السيد سانتياغو بينيا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية الباراغويولي العهد يعزي ولي العهد في الكويت في وفاة الشيخ فواز سلمان عبدالله العلي المالك الصباحالقيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ فواز سلمان عبدالله العلي المالك الصباحبناءً على دعوة المملكة.. اجتماع طارئ لـ"التعاون الإسلامي" لمناقشة تطورات الأوضاع في السودانالمملكة تؤكد حرصها على تقديم المساعدات الإنسانية للسودانوزير الخارجية يشارك في اجتماع مجموعة الاتصال الوزارية بشأن سوريا«هيئة الاتصالات» تدعو العموم لتقديم مرئياتهم حول وثيقة تنظيمات الوصول لمحتوى الإنترنت المستضاف محلياً"الفضلي" يدشن معرض الشرق الأوسط للدواجن بمشاركة إقليمية ودولية واسعةحرس الحدود بجازان يقبضُ على 3 لمحاولتهم تهريب مادة الحشيش المخدِّرالقبض على مقيمين لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو" بالدمامالقبضُ على (4) أشخاص لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدِّر بحائلوصول 41 مواطناً و 171 شخصاً من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى المملكة"سدايا" تطلق برنامج Elevate لتدريب ألف امرأةٍ في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعيمجلس الوزراء الكويتي يوافق على مرسوم بحل مجلس الأمةوقالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان (جهود حثيثة ) : منذ اندلاع القتال بين طرفي الأزمة في السودان، أعربت المملكة العربية السعودية، عن قلقها البالغ جراء حالة التصعيد والاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، وأتبعت هذا الموقف الصادق بجهودها الكبيرة على الصعيد الإنساني في إجلاء موطنيها والآلاف من رعايا الدول الشقيقة والصديقة، عبر الجسر الجوي والبحري، وتوفير كافة احتياجاتهم حتى مغادرتهم إلى بلادهم.وأضافت : بالتوازي مع ذلك، تواصل المملكة جهودها السياسية، وحث طرفي القتال وجميع القيادات السياسية في السودان لتغليب لغة الحوار وضبط النفس والحكمة وتوحيد الصف، بما يسهم في استكمال ما تم إحرازه من توافق، ومن ذلك الاتفاق الإطاري بما يحفظ أمن السودان واستقراره وتغليب مصلحة شعبه الشقيق، بالحفاظ على مكتسباته ومقدراته والتعافي الاقتصادي والازدهار، كما جاءت المبادرات السعودية مع آليات إقليمية ودولية، لتطبيق هدنة ممتدة.وختمت : وفي هذا الإطار، وبناء على دعوة من المملكة رئيس القمة الإسلامية الحالية، تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي اجتماعًا طارئًا، غدًا الأربعاء في جدة؛ لمناقشة تطورات الأوضاع ، مما يعكس الحرص على إعادة الاستقرار للسودان الشقيق واستئناف العملية السياسية في هذا الاتجاه المنشود. .وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان (لن ينجو أحد) : بعزيمة وإرادة، أطلقت المملكة الحرب على المخدرات، وأعلنت أنها لن تتراجع عن تلك الحرب، حتى تؤتي ثمارها، في القضاء على هذه الآفة، التي تهدد البلاد والعباد، وتتربص بمقدرات الدولة ومكتسباتها.وأضافت : ومنذ إطلاق رؤية 2030، والمملكة تدرك أهمية المحافظة على سلامة المواطن، باعتباره الأداة التنفيذية لبرامج الرؤية ومشاريعها على أرض الواقع، ومن هنا تؤمن القيادة بأن تهيئة البيئة المناسبة للإبداع، والخالية من أي مؤثرات تُضعف المواطن، وتفسد عقله، شرط أساس لنجاح الرؤية، وتحقيق تطلعاتها، ومن هنا كانت الحرب التي تشنها وزارة الداخلية بجميع أجهزتها على المخدرات.وزادت : وإذا كانت المملكة حققت خلال سنوات ماضية، نجاحات نوعية، في الحد من نشاط عصابات المخدرات في الداخل والخارج، فهي اليوم تُفعّل هذه الحرب، وتستخدم فيها أدوات جديدة، لمواجهة ألاعيب هذه العصابات، وكشف طرقها وخططها في التهريب والترويج، من خلال حرب جديدة، بدأت ولن تنتهي، إلا بعد تحقيق المستهدف منها.وأوضحت أن الكميات المضبوطة من المخدرات بجميع أنواعها، تدا على أن هناك استهدافًا لأمن وشباب المملكة، وتسعى القطاعات والجهات ذات العلاقة إلى توحيد الجهود للإسهام في فاعلية المنهجية المتبعة بين القطاعات، للحد من عمليات التهريب، وبتوفير الوسائل التقنية الحديثة، التي تساعد على الكشف عن المضبوطات، عبر جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، وتعمل بأقصى جهودها في سبيل تعزيز إنفاذ الأنظمة والقوانين لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني.وأعتبرت أن الحرب على المخدرات اليوم، اكتسبت أهميتها وجديتها من تحذير شديد اللهجة، تخلل تغريدة لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، أكد فيه أن مروجي المخدرات ومهربيها لن ينجوا من ضربات الحملة الأمنية التي تشنها أجهزة الأمن"، وأتبع ذلك بقوله: «ضربة تتلوها ضربات.. لن ينجو منها مروجو ومهربو المخدرات، ومن يستهدفون مجتمعنا ووطننا".وختمت : ولم تنس المملكة في حربها على المخدرات، أن تهتم بتفعيل جانب التوعية بأضرار المخدرات، إذ يسهم الوعي المجتمعي بخطورة هذه الآفة، في الصمود أمام تهديدها ومآسيها، وكوّن حصناً منيعاً ضد من يستهدف الأمن والاستقرار، وتتكامل الجهود الرسمية مع أفراد المجتمع، في مواصلة النجاحات لمحاربة المخدرات، والإبلاغ عن المهربين والمروجين من خلال تفعيل شعار "بلغ عنهم"، الذي يحقق هدفه بسقوط عشرات التجار والمهربين والمروجين يومياً، ما يعزز الآمال بإيجاد وطن خالٍ من المخدرات.// انتهى //06:32ت م0005