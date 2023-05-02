سيئول 12 شوال 1444 هـ الموافق 02 مايو 2023 م واسسجلت كوريا الجنوبية 15714 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 31 مليونا و192 ألفا و401 حالة، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.وأوضحت الوكالة أيضا تسجيل 10 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 34 ألفا و497 حالة.// انتهى //07:03ت م0006