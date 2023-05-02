المدينة المنورة 12 شوال 1444 هـ الموافق 02 مايو 2023 م واسدعت أدارة تعليم منطقة المدينة المنورة ممثلة بإدارة النشاط الطلابي(بنين/ بنات) الطلاب والطالبات من عمر ( ١٣- ١٨ سنة ) لسرعة التسجيل للمشاركة ‫في مسابقة مايكروسوفت (‬‫كأس التخيل) والتي تهدف لتشجيع الابتكارات وإطلاق الخيال العلمي باستخدام الذكاء الاصطناعي.الجدير بالذكر أن مسابقة كأس التخيل هي مسابقة سنوية لاكتشاف المواهب الشابة وتهدف هذه المسابقة في إطارها العام منح العقول الشابة على مستوى العالم الفرصة للمشاركة بأفكارهم النيرة في تقديم الحلول لبعض المشاكل المستعصية التي تواجه دول العالم المختلفة.وأوضحت الادارة ان علي الراغبين في المشاركة التسجيل عبر الرابط ‪imaginecup.microsoft.com/en-us/junior‬// انتهى //07:27ت م0008