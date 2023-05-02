القدس المحتلة 12 شوال 1444 هـ الموافق 02 مايو 2023 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم استشهاد فلسطيني، وإصابة عدد آخر بجروح، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا، والتي تتعرض للحصار للأسبوع الثاني على التوالي، مما تسبب بخسائر اقتصادية تجاوزت 15 مليون دولار ، واستمرار اعتداءات المستوطنين على الأقصى، وممتلكات الفلسطينيين، واعتقال 18 فلسطينياً خلال اقتحام عدة بلدات ومدن في الضفة الغربية.وأخبرت صحف فلسطين عن إعلان الخارجية الفلسطينية عن انتهاء عملية إجلاء الجالية الفلسطينية من السودان.وأنبأت صحف الثلاثاء أن قوات الاحتلال وصلت إلى مراحل التخطيط النهائي، لشق طريق منفصل للفلسطينيين، يربط جنوب وشمال الضفة الغربية، بدون المرور عبر المستوطنات ، ويمثل هذا الطريق طعنة في خاصرة الدولة الفلسطينية، خاصة أن الطريق سيعمل على فصل الخان الأحمر في القدس، عن عشرات التجمعات الفلسطينية المحيطة به، وهو طريق فصل عنصري، مصمم لإغلاق منطقة شاسعة في قلب الضفة الغربية أمام الفلسطينيين، ما يعني ضم تلك المناطق.وأشارت لتحذير البنك الدولي من استمرار القيود الإسرائيلية، على الاقتصاد الفلسطيني، وسينقل البنك الدولي هذا التحذير إلى الدول المانحة خلال اجتماعها في بروكسل يوم الأربعاء.وتناولت احتدام المعارك في السودان، وتحذير منظمة الصحة العالمية من "كارثة هناك، نتيجة تردي الوضع الإنساني بشكل خطير.// انتهى //08:36ت م0010