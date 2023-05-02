المدينة المنورة 12 شوال 1444 هـ الموافق 02 مايو 2023 م واسنظمت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أمس لقاءً تعريفياً عن "السلامة والصحة المهنية" والمعرض المصاحب له, وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية.واستعرض اللقاء سبل الحفاظ على سلامة قاصدي المسجد النبوي والعاملين في بيئة العمل, والحرص على الالتزام بمتطلبات السلامة والصحة المهنية للحدّ من حدوث الأخطار والإصابات المهنية, وأهمية رفع مستوى الوعي بمعايير السلامة والصحة المهنية في العمل.وتأتي الفعالية ضمن الجهود التوعوية التي تقدمها وكالة شؤون المسجد النبوي الرامية إلى تعزيز ممارسات السلامة والصحة المهنية لجعل بيئة العمل آمنة وصحية مستدامة, تعزّز كفاءة الخدمات المقدمة للمصلين والزائرين في المسجد النبوي.// انتهى //08:39ت م0012