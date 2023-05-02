إسلام آباد 12 شوال 1444 هـ الموافق 02 مايو 2023 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تأكيد باكستان والصين عزمهما على مواصلة التعاون الثنائي في مختلف المجالات لاسيما الممر الاقتصادي المشترك، ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة.وأخبرت عن عقد الأحزاب السياسية الباكستانية الجولة الثالثة للمفاوضات الخاصة بالتوصل إلى إجماع وطني حول تحقيق موعد عقد الانتخابات.وتحدثت صحف الاثنين عن استمرار عودة المواطنين الباكستانيين العالقين في السودان، حيث وصل أمس 93 باكستانياً إلى إسلام آباد ليرتفع بذلك إجمالي الرعايا الباكستانيين الذين تم إجلائهم منذ بدء الأزمة في السودان إلى 636 شخصاً.ونشرت تعليمات رئيس الوزراء شهباز شريف للحكومة الفيدرالية والحكومات الإقليمية وباقي المؤسسات الوطنية المعنية برفع مستوى التأهب في البلاد للتعامل مع السيول والفيضانات المتوقعة بسبب سلسلة الأمطار الغزيرة الحالية.وأشارت صحف إسلام آباد إلى نجاح الأمن الباكستاني في القضاء على قائد ميداني في "حركة طالبان باكستان" المحظورة خلال عملية أمنية تم تنفيذها الليلة الماضية في مدينة ديرة إسماعيل خان.// انتهى //09:11ت م0013