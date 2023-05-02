القاهرة 12 شوال 1444 هـ الموافق 02 مايو 2023 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه بما يتيح استثمارها والإنفاق منها في حالات الطوارئ والأزمات، على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام.وأبرزت تأكيد الرئيس السيسي خلال الاحتفاء بيوم العمال، استعداد الدولة لمساندة الشركات في زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات المصرية، للوصول إلى مكون محلي كامل أو شبه كامل.وسلطت الضوء على اجتماع معالي وزراء خارجية مصر والمملكة العربية السعودية والأردن والعراق وسوريا في عمان لبحث إنهاء الأزمة في سوريا وسبل إعادة العلاقات مع دمشق.وواكبت الصحف تطورات الأوضاع في السودان مبرزة إعلان رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان أن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، وافقا على إرسال ممثلين للتفاوض على الرغم من وقوع اشتباكات في العاصمة.وتطرقت إلى الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة مشيرة إلى استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مداهمة لمخيم عقبة جبر في الضفة الغربية المحتلة.وتحدثت صحف القاهرة عن احتفاء العمال والنشطاء في جميع أنحاء العالم بيوم العمال أمس بالخروج في مسيرات تطالب بتحسين ظروف عمل .// انتهى //09:24ت م0014