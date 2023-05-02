لندن 12 شوال 1444 هـ الموافق 02 مايو 2023 م واساستقرت أسعار الذهب اليوم ، إذ ينتظر المتعاملون وسط حالة من الحذر إشارات جديدة من البنوك المركزية الكبرى بشأن خطط سياساتهم النقدية، خاصة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية ليسجل 1983.29 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0528 بتوقيت جرينتش.وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1991 دولاراً.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 24.87 دولاراً للأوقية.// انتهى //10:47ت م0021