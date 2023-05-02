المدينة المنورة 12 شوال 1444هـ الموافق 2 مايو 2023م واسنفذت جمعية تكافل الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة المدينة المنورة برنامج عناية لرعاية اليتيم مستهدفة اليتيمات من الفئة العمرية ( 10 - 12 سنة ) لغرس وتعزيز القيم الأخلاقية واكتساب مهارات التفاعل مع المجتمع التي تساعدهم على تطوير الذات واكتشاف قدراتهم والتعرف على مواهبهم وهواياتهم وبنائها من خلال متخصصين تربويين في هذا المجال من خلال برامج ترفيهية تشمل مسابقات وتحديات وعروض مرئية ولقاءات تفاعلية وذلك بمقر نادي تكافل الاجتماعي بالمدينة المنورة .ويشمل البرنامج الذي يشرف عليه المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأيتام وترعاه مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية ، أربعة محاور هي المحور الإيماني والمحور الاجتماعي ومحور القيم الأخلاقية والمحور المهاري، حيث يقدم البرنامج منهجية متكاملة تلبي احتياجات الأيتام النفسية والتربوية والتنموية وتعمل على غرس القيم فيهم وتطوير مهاراتهم واستثمار طاقاتهم واكتشاف قدراتهم من خلال تربويين ومتخصصين في نادي تكافل الاجتماعي وذلك للوصول إلى شخصية متكاملة لليتيم ملتزمة بأداء الواجبات الشرعية ومتصفة بالأخلاق الحسنة والتوافق النفسي ويمتلك المهارات التي تساعده على تطوير ذاته ويجيد مهارات التفاعل مع مجتمعه .يذكر أن جمعية تكافل الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة المدينة المنورة تنفذ من خلال ناديها الاجتماعي عشرات البرامج التعليمية والتربوية والترفيهية والرياضية للمستفيدين من خدماتها ، كما تقدم برامج نوعية ومتخصصة لتطوير مهاراتهم وقدراتهم حيث نفذ خلال العام الماضي 2022م 450 فعالية ونظم 172 ورشةً تدريبية وقدم 648 حصةً تعليمية للأبناء والبنات المستفيدين ، كما أتاحت فعاليات النادي 9165 فرصةً للمشاركةِ في منظومة خدمات النادي التعليمة والتربوية والترفيهية .// انتهى //11:00ت م0026