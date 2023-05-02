الرباط 12 شوال 1444 هـ الموافق 02 مايو 2023 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بالتدابير التي أعلنتها حكومة المغرب بمناسبة يوم العمال سعياً إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لهذه الطبقة.وتطرقت لأعمال الاجتماع الوزاري التشاوري العربي الذي انعقد أمس بالأردن حول سوريا، وشدد على أولوية إنهاء الأزمة التي تسببت في دمار ومعاناة الشعب السوري.وتناقلت صحف الرباط دعوة البرلمان العربي في ختام اجتماعه بالقاهرة، إلى استعادة المسار السلمي والتوصل إلى حل سياسي ونهائي للأزمة بالسودان، وإلى الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار.وتابعت تطورات الأوضاع الميدانية في السودان، حيث تواصلت الغارات الجوية وإطلاق النار، على الرغم من الهدنة المعلنة بين الطرفين، لافتة النظر إلى تحذيرات الأمم المتحدة من أن السودان باتت على شفا كارثة إنسانية.وأخبرت صحف الثلاثاء أن الناخبين في باراغواي اختاروا أمس، سانتياغو بينيا من حزب كولورادو اليميني رئيساً للبلاد .وأفادت أن المصرف المركزي الأوربي عاد إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه حول النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق.// انتهى //11:06ت م0027