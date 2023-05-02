القاهرة 12 شوال 1444 هـ الموافق 02 مايو 2023 م واستلقى الأمين العام لجامعة الدولة العربية أحمد أبو الغيط اتصالاً هاتفياً أمس، من وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، تناول فيه الاجتماع الذي استضافته عمّان بشأن سوريا.وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي في بيان اليوم، أن الوزير الأردني أطلع الأمين العام على مجريات الاجتماع الذي تناول عناصر جديدة في التعامل مع الأزمة السورية، وخلاصاته التي انعكست في البيان الصادر عنه.وأضاف المتحدث أن الأمين العام أعرب للوزير الأردني عن تقديره للتواصل في هذا الموضوع المهم وتطلعه لمناقشة الأمر خلال الاجتماعات المقبلة لمجلس الجامعة واستعداد الأمانة العامة للاضطلاع بما تتوافق عليه الدول في هذا الخصوص.// انتهى //11:07ت م0028