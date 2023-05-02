تونس 12 شوال 1444هـ الموافق 2 مايو 2023م واسأبرزت الصحف التونسية في سياق اهتماماتها لهذا اليوم تصريحات وزير الشؤون الاجتماعية التونسي مالك الزاهي والتي أكد فيها استمرار مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل.وأوردت في الشأن المغاربي تشديد الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش على ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا واحترام إرادة ومطالب الليبيين لتحقيق الأمن والاستقرار في بلادهم.وتحدثت الصحف التونسية عن احتفاء العمال في جميع أنحاء العالم بيوم العمال أمس.// انتهى //11:26ت م0034