الرياض 12 شوال 1444 هـ الموافق 02 مايو 2023 م واسأوضحت الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع نسبة استخدام الأفراد للإنترنت في المملكة إلى 94.3% في عام 2022م، وذلك من خلال نشرة (نفاذ واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد لعام 2022م)، التي تهدف إلى توفير بيانات ومؤشرات حديثة عن نشاط الاتصالات وتقنية المعلومات للأسر والأفراد في المملكة.وبحسب البيانات الواردة في النشرة فقد ارتفعت نسبة استخدام الأفراد (15 سنة فأكثر) للإنترنت إلى 94.3% بارتفاع قدره 1.4 نقطة مئوية عن عام 2021م، حيث بلغت نسبة استخدام الإنترنت للذكور 95% بينما بلغت نسبة الإناث 93.3%، وشكلت نسبة السعوديين 93.6% وغير السعوديين 95.2%، فيما بلغت نسبة الأسر التي لديها إمكانية نفاذ إلى الإنترنت 96.5%، وبلغت نسبة الأسر التي لديها جهاز حاسوب 57.4%.وبينت النتائج أن نسبة الأفراد (15 سنة فأكثر) الذين كانوا يستخدمون جهاز الحاسوب عام 2022م بلغت 49.3%، وشكل السعوديون نسبة بلغت 55.1% وغير السعوديين 40.08%، وبلغت نسبة الأفراد (15 سنة فأكثر) الذين يمتلكون هاتفًا متنقلًا في عام 2022م 97.7%، وكانت المشاركة في شبكات التواصل الاجتماعي هي الأكثر شيوعًا بين مجالات استخدام الأفراد (15 سنة فأكثر) للإنترنت حيث بلغت نسبة 92.8% من إجمالي مستخدمي الإنترنت، وبلغت نسبة استخدام الذكور 92.9% في حين بلغت نسبة استخدام الإناث 92.6%.ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغت نسبة الأفراد (15 سنة فأكثر) الذين قاموا بشراء سلع وخدمات عن طريق الإنترنت 59.7% من إجمالي مستخدمي الإنترنت لعام 2022م، حيث كانت نسبة شراء الذكور 58.8 %، بينما كانت نسبة شراء الإناث عبر الإنترنت 60.9%، وكانت الملابس، والأحذية، والسلع الرياضية هي الأكثر شراءً عن طريق الإنترنت بنسبة 77.2% من إجمالي الذين قاموا بالشراء.الجدير بالذكر أن من أبرز أهداف مسح (نفاذ واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد لعام 2022م) إيجاد قاعدة عريضة من البيانات واستخدامها كأساس موثوق لإجراء الدراسات والبحوث لنشاط تقنيات المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد، وتزويد الباحثين والدارسين والمهتمين بالبيانات الإحصائية في هذا النشاط لاستخدمها في البحوث والدراسات العلمية المهتمة بتطويره في المملكة، فضلاً عن إجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية لنشاط تقنيات المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد.ولمزيد من المعلومات يمكن الاطلاع على (نشرة نفاذ واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد لعام 2022م) في الموقع الرسمي للهيئة العامة للإحصاء من خلال الرابط التالي: https://www.stats.gov.sa/ar/6982.// انتهى //11:33ت م0035