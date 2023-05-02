الدمام 12 شوال 1444 هـ الموافق 02 مايو 2023 م واسدشّن المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب (مواليد 2002) ومنتخب درجة الناشئين (مواليد 2004)، المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للمشاركة في بطولتي العالم للشباب والناشئين، وذلك بإقامة معسكر داخلي مفتوح في المنطقة الشرقية يستمر حتى الـ 16 من شهر يونيو المقبل، ويتخلله خوض عددٍ من المواجهات الودية.ويتولى المدرب الإسباني خافير لوبيز مهمة الإشراف الفني على الأخضر، ويساعده المدرب الوطني جعفر أبو الرحى، ومدربا الحراس البرتغالي أندريه تكسيرا والتونسي أيمن بن يحيى، والمعد البدني السلوڤيني توماس أكفير، وياسر شاخور مديراً للمنتخب، وإداريا المنتخب حسين آل جمال وسامي الفضل.وضمت قائمة اللاعبين المختارة لدخول المعسكر 30 لاعباً وهم: جهاد أبو علوة، حسين الصفواني، حسين فريج، أحمد آل سعيد، أحمد العبيدي، مهدي العباس، مهدي الأحمد، محمد آل ابراهيم، ميثم أبو سرير، قاسم آل تركي، جواد العباس، حسن الفضل، مهدي محمود، أيمن آل غزوي، حسين الدواغ، سجاد آل عبدالرزاق، علي آل محسن، أحمد الطويلب، مرتجى الخضراوي، عبدالله اليوسف، أحمد العبدالله، عطية الله الحربي، سجاد الفردان، محمد القايد، عبدالله المرهون، سلمان المعيني، علي قريش، حسين مويس، أمجد بيضي، معاذ بيضي.الجدير بالذكر أن بطولة كأس العالم للشباب ستقام خلال الفترة من 20 يونيو - 2 يوليو 2023م في ألمانيا واليونان، فيما ستقام بطولة كأس العالم للناشئين خلال الفترة من 2-13 أغسطس 2023 م في كرواتيا.//انتهى//11:41ت م0038