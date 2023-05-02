القاهرة 12 شوال 1444 هـ الموافق 02 مايو 2023 م واستُوّج منتخب مصر بلقب البطولة العربية الأولى لكرة السلة "على الكراسي المتحركة"، بعد فوزه أمس على نظيره الكويتي بنتيجة (41 - 40).وشهدت المباراة النهائية التي أقيمت على صالة النادي الرياضي الكويتي للمعاقين نِدّية من الفريقين، ليتمكن المنتخب المصري من حسم اللقب لصالحه في الثواني الأخيرة, لينال بذلك المنتخب الكويتي المركز الثاني في البطولة، في حين احتل منتخب المغرب المركز الثالث بعد فوزه على نظيره الإماراتي الذي جاء في المركز الرابع.يُذكر أن البطولة العربية الأولى لكرة السلة على الكراسي المتحركة، شهدت مشاركة 8 منتخبات عربية هي: مصر والكويت والإمارات والبحرين وفلسطين والأردن والمغرب ولبنان.// انتهى //11:42ت م0039