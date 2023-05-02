جدة 12 شوال 1444 هـ الموافق 02 مايو 2023 م واساستقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، بمكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي الثقافي بجدة الدكتور عبدالله عويقل السلمي.وتسلّم سموّه خلال الاستقبال تقريراً يشتمل على أبرز البرامج والأنشطة والفعاليات والملتقيات التي نفذها النادي التي من شأنها خدمة المجتمع في جدة من خلال مسارات أدبية وثقافية مختلفة، مما يُسهم في مد جسور التعاون مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة التي يجمعه بها الإثراء الثقافي في المجتمع.// انتهى //11:43ت م0040